Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 3 de junio de 2025, p. 5

La futura integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está casi definida. Hugo Aguilar Ortiz, licenciado en derecho, se perfilaba para convertirse en ministro y presidir el máximo tribunal. De 2018 a mayo pasado fue coordinador general de derechos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En su visión de justicia, publicada en la página del Instituto Nacional Electoral, afirma: La reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia .

Le sigue Lenia Batres Guadarrama, ministra desde diciembre de 2023, doctorante en derecho y figura cercana al proyecto de la Cuarta Transformación. Ha sido consejera adjunta de legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo (2021-2023) y asesora jurídica en el gobierno capitalino (2019-2021). Cree que la justicia debe ajustarse a la letra de la ley y, en caso de duda o necesidad de interpretación, resolver en favor del más débil .

También podría repetir Yasmín Esquivel Mossa, ministra desde 2019, doctora en derecho por la Universidad Anáhuac y ex presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quien apuesta por una justicia que no ceda ante el poder o el dinero, pronta, que no tolere nepotismo, corrupción o impunidad .