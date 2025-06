Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 3 de junio de 2025, p. 4

El hecho de que 87 por ciento de los mexicanos no haya querido o no haya podido votar no deslegitima los primeros comicios judiciales en el país, ya que no se estableció un mínimo de participación ciudadana para declarar su validez, aseveró la consejera electoral Carla Humphrey.

A pregunta expresa sobre la participación –entre 12.5 y 13.3 por ciento–, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó una votación para que todos los ciudadanos ejercieran su derecho al sufragio. Señaló que es difícil lograr una alta concurrencia a las casillas, incluso en las presidenciales.