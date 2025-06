¿Q

uién llamó fracaso a 13 millones que salieron a votar por un cambio necesario, urgente y consensuado?

Durante todo el tiempo que duró la campaña en contra del cambio como lo diseñó la 4T, las voces que daban por descartado que la gente se interesara en ir a las urnas para avalarlo, gritaban –como es su costumbre–, que el mejor escenario para la elección sería llegar al 10 por ciento de los posibles sufragantes.

Pero fueron más del 10, fueron millones de mexicanos, 13 por ciento del padrón, los que salieron de sus casas para establecer que sí, que ellos exigían el cambio y que bien o mal aceptaban la forma en la que se llevó a efecto la elección. Hay quien habla de que 13 por ciento muestra ilegitimidad para quienes formarán parte del nuevo sistema judicial, porque es, nos dicen, una cantidad menor, pero no toman en cuenta que las votaciones, por ejemplo para la Presidencia de la República, no rebasan el porcentaje de los 60.

Y si ese 60 por ciento es el total, es decir, el 100, estamos hablando de un porcentaje respetable, pero el asunto es descalificar el ejercicio. Si lo que se quería es que las cosas simularan un cambio que no sucedería, se equivocaron y a eso parecen temer, al cambio. Si se entiende, ¿verdad?

También saben que el ejercicio puede mejorarse para hacerlo más ágil y para proporcionar mucho más información, en campañas adecuadas, a quienes decidan votar en alguna próxima elección, pero en lo que por ahora todos están de acuerdo es que la justicia en manos de quienes manejan hoy la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura es un instrumento inútil y han convertido a la casa de la justicia en la pocilga de la impunidad y la corrupción.

Así es que se vale la crítica al método, eso seguramente se perfeccionará, pero lo que no se vale es desdeñar el esfuerzo y la esperanza de 30 millones que urgen por un cambio que le haga bien al país. Si la memoria no falla, desde todos los ámbitos se dijo que el sistema de justicia tenía que cambiar. La derecha, el centro, todo el ámbito político, y también quienes no militamos reclamábamos el cambio, eso ya se hizo y nada puede ser peor que lo que se va.