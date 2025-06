N

o hay trago cantinero que medianamente alcance a mitigar la tremenda cruda (política y ética, si es que en realidad sabe de qué se trata esto último) de la autodenominada oposición, el grupúsculo mafioso y saqueador que no ata ni desata y sólo se dedica a hacer ruido desde sus trincheras mediáticas. Es tanto el amargor, la frustración y el fracaso acumulado que ya no siente lo duro sino lo tupido. Y lo que le falta.

La elección del Poder Judicial se suma a las derrotas (la más reciente, no la última) de esa derecha rancia e inoperante que acumula décadas utilizando la misma táctica política y mediática que sólo la hunde cada día, si es que en realidad le queda algún margen de caer aún más. Este proceso, culminado el pasado domingo (lo demás es conteo y toma de posesión de los ganadores), la descobija en una de las áreas que más le duele: la descarada connivencia con uno de los poderes del Estado, a cuyo amparo (no gratuito, desde luego) ha cometido todo tipo de latrocinios, siempre a costillas de la nación y con impunidad garantizada.

Se acabaron la ilegal protección a los pudientes, los amparos a defraudadores y evasores fiscales; no más exoneraciones ni liberaciones al crimen organizado (con los delincuentes de cuello blanco en lugar privilegiado); no más tráfico de influencias ni conflicto de intereses. No más cártel de la toga, no más carpetas en el cajón ; no más impunidad a la familia política (por ejemplo, a la Calderón-Zavala en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron 49 niños); no más Piñas, Aguilar Morales, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán, Laynez Potisek, González Alcántara Carrancá ni Ríos Farjat (por citar sólo a los más recientes), quienes, entre tantos otros, se ganaron a pulso el desprecio ciudadano. Y si alguno de los ganadores de la elección del Poder Judicial se deja seducir por el canto de las $irenas de la derecha, pues existen los mecanismos constitucionales para defenestrar a quien se anime (más les vale que no lo hagan).