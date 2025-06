F

ue más intensa y contó con mayores recursos económicos la campaña que llamó a la abstención que la invitación a votar en la elección del Poder Judicial del domingo anterior. Resultado: sólo 13 de cada 100 ciudadanos empadronados participaron. Un dato consolador: no estuvo tan mal si se hace una comparación con los 9 millones del PAN, los 5 del PRI y el millón que le costó el registro al PRD en la última elección presidencial.

En todo caso, la elección es legal y válida porque la ley no establece un umbral mínimo de votos. ¿Quién debe cargar con la responsabilidad de los pobres resultados?. Aunque los partidos políticos no tuvieron intervención directa, es atribuible a Morena y su dirigencia.

Pareciera que quienes redactaron la iniciativa desde el Poder Ejecutivo y luego la turnaron al Legislativo, donde fue aprobada con brincos, maromas, teatro y traiciones, hicieron todo lo posible para llevar al fracaso el proceso. Será recordada como la elección SIN: 1) sin promoción; 2) sin presupuesto; 3) sin que los votantes conocieran a la mayoría de los candidatos; 4) sin suficientes casillas; y 5) sin interés popular.

Sigue avanzando el peso

No tiene relación directa con el proceso electoral del domingo, pero el peso ganó otros centavitos al dólar. En las casas de cambio de la frontera norte, un dólar puede comprarse con 18.90 pesos, la mejor cotización desde el año anterior. La revaluación tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en la economía de Estados Unidos como resultado de la inestable conducción del presidente Donald Trump y que llevaron a tirar la toalla a su principal aliado de la esfera empresarial, Elon Musk.

El temor de los paisanos

Aunque es temporada de dólar (relativamente) barato, han bajado las remesas de nuestros paisanos. Sucede que los establecimientos donde se hacen los envíos se encuentran en supermercados y otros lugares públicos y hay vigilancia de la policía. Aunque no son de la migra nuestros paisanos no se acercan porque temen ser aprehendidos, incluso los que tienen visa de trabajo; se están cometiendo muchos abusos. Entre enero y abril del año pasado habían enviado 19 mil 501 miles de dólares y este año ya bajaron a 19 mil 14. Todavía no es una situación de alarma pero cuenta. Es una disminución de 2.50 por ciento, según el Banco de México.