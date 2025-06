Fue ciertamente un golpe muy duro a las capacidades militares rusas, un gigantesco daño financiero y una humillación para las agencias de inteligencia, que no detectaron los preparativos del sabotaje.

Lo que no mencionan los medios occidentales es que supuso también la confirmación más inapelable de los argumentos esgrimidos por Putin para iniciar y mantener la guerra: la integración de Ucrania al bloque antirruso de la OTAN no sólo amenaza de manera directa la seguridad nacional, sino la existencia misma de Rusia, por lo que constituye y constituirá una línea roja intraspasable para cualquier líder del Kremlin que no sea un lacayo de Washington y Bruselas.

Por el contrario, el estribillo europeo de que permitir una victoria de Moscú en Ucrania dejaría a todos los países europeos a merced del peligro ruso es un delirio paranoico o una mentira descarada. Por principio de cuentas, la OTAN ya apunta sus misiles contra Rusia desde cuatro de sus fronteras terrestres, además de su límite marítimo con Turquía en el mar Negro. Asimismo, Estados Unidos mantiene 100 mil soldados desplegados en bases militares de 17 países europeos, cuatro de ellos fronterizos con Rusia, en seis de los cuales alberga también armas nucleares. Cualquier análisis medianamente objetivo muestra que es la nación eslava la que se encuentra rodeada y acosada por una alianza rusófoba, y este hecho es independiente de la opinión que se tenga del actual inquilino del Kremlin.

Los recientes acontecimientos muestran que el conflicto en Europa del Este sólo terminará cuando Washington corte su provisión de armas a Kiev, y Londres y Bruselas se convenzan de que ninguna oleada de armas llevará a buen puerto su aventura con Zelensky, sino que acelerará el declive europeo. Confrontada con uno de sus mercados y proveedores más relevantes, envejecida y empequeñecida por la fatal combinación de la caída de la natalidad y la xenofobia racista que frena a los migrantes que tanto requiere, cada vez más sometida a un Estados Unidos volátil y también decadente, la vieja Europa apuesta por una guerra en la cual, incluso de ganar, perdería su futuro.