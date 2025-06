Eirinet Gómez e Iván Sánchez

Enviada y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 3 de junio de 2025, p. 21

Xalapa, Ver., Algunas dinastías políticas veracruzanas consolidadas fueron derrotadas en las urnas durante la jornada electoral del 1º de junio, mientras otras reafirmaron su poder. Por ejemplo, Roberto Francisco San Román (de la coalición Morena-PVEM) venció en el municipio de Tantoyuca a Joaquín Guzmán (PAN), quien junto con sus hermanos Jesús, Amado y Rosario acumula 30 años de alternarse la alcaldía, diputaciones locales y federales.

En Santiago Tuxtla, Noé Domínguez (Morena-PVEM) triunfó sobre la ex perredista Yazmín de los Ángeles Copete (abanderada independiente), ex diputada federal, ex diputada local y ex presidenta municipal, parte del grupo político Herviz-Copete, que busca extender su dominio político de 30 años.

En los comicios, Copete buscaba relevar en el cargo a Kristel Hernández –ex diputada local y ex presidenta del DIF municipal–, quien asumió la presidencia municipal después de Argeniz Vázquez.

En Ángel R. Cabada, Samantha Sánchez (Morena-PVEM) derrotó con 6 mil 974 sufragios al ex perredista Arturo Herviz (independiente), ex senador, ex diputado federal y local, y tres veces presidente municipal, que recibió 4 mil 32 papeletas a su favor.

En Sayula de Alemán, José Manuel Muñoz (PT), con 6 mil 924 sufragios, derrotó a Mirna Adriana Rufino (Morena-PVEM), quien se quedó con 5 mil 645 votos. En la planilla de Rufino Martínez iba el hermano de la actual alcaldesa, Lorena Sánchez.

En Cosoleacaque continúan los hermanos Vázquez

Entre las dinastías políticas que pudieron conservar sus bastiones, destaca el caso de Cosoleacaque, donde los hermanos Vázquez suman 15 años alternando la alcaldía. Ahí, en la jornada del domingo, Cirilo Vázquez (PRI) obtuvo el triunfo con 29 mil 922 sufragios, dejando muy atrás a su más cercana competidora Elena Montalvo (Morena-PVEM), que obtuvo 7 mil 200 votos.