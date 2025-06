No sé qué pueda pasar mañana. La decisión no depende de mí, los número están sobre la mesa , expuso durante su última conferencia de prensa, luego de una serie de desencuentros con la dirección deportiva, encabezada por el también uruguayo Iván Alonso.

Durante las horas más bajas del club, el ex futbolista fue llamado de forma sorpresiva de la categoría Sub-23 luego de la salida del argentino Martín Anselmi, quien entregó el mando después de los dos primeros partidos del Clausura 2025. Llevamos a Cruz Azul del lugar 16 al tercer puesto, además de jugar en paralelo la Copa de Campeones , recordó. En ese doble camino tuvo una racha de 19 encuentros sin perder hasta la eliminación en semifinales con el América.

“Tuvimos que levantarnos de golpes duros, perdimos una final, sufrimos la eliminación en semis, pero nunca bajamos los brazos”, señaló Rivero, convencido de que la continuidad de un proyecto acerca a un equipo a lograr los objetivos más importantes. Vicente es un técnico que puede seguir con nosotros, no soy yo quien pueda decidir eso. Hay que pensar que trabajando duro, puertas adentro, comprometidos y con humildad, está la clave de todo .

En Cruz Azul los festejos por volver a la cumbre de Concacaf con la conquista de la Copa de Campeones terminaron ayer en el hotel de concentración. Después de una temporada con la mayor cantidad de puntos en la Liga (75), la calificación al Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental, el plantel suspendió actividades ante la posibilidad de no encontrarse de nuevo con Vicente Sánchez, quien dejará el cargo de director técnico al cumplir su contrato. Como el capitán Ignacio Rivero, la mayoría de jugadores que disputaron la final ante el Vancouver Whitecaps canadiense mostró su respaldo al uruguayo, de la misma manera en que lo hicieron antiguos referentes.

En medio de la celebración de los campeones, los sondeos de la directiva celeste por Nicolás Larcamón, actualmente en Necaxa y entrenador elegido para continuar el proyecto, avanzaron a tal punto que algunos trabajadores en La Noria lo dan casi por hecho.

El respaldo del equipo

Resulta muy extraño que un equipo campeón decida cambiar de técnico tan pronto, no es tan fácil armar todo de nuevo , advirtió el ex director deportivo de la institución, Ricardo Peláez. Los jugadores estaban convencidos de hacer el doblete (Liga y Concacaf), no se dio, pero su salida tiene una repercusión en lo deportivo. Esta clase de partidos dan muestra de que están con él, que lo respaldan en el terreno de juego, que es el lugar más importante .

En el plano individual, Cruz Azul arrasó con los premios en la final ante Vancouver.

El portero colombiano Kevin Mier se llevó el Guante de Oro; jugó siete partidos y en cuatro dejó su arco en cero. Como él, el delantero mexicano Ángel Sepúlveda, quien pocas veces ha sido llamado a la selección nacional, fue elegido Mejor Jugador del certamen y máximo goleador con nueve tantos, dos de ellos el domingo en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Nos tocó sufrir, pero este equipo se merecía alcanzar la Copa, fue un año muy importante para todos , apuntó el atacante de 34 años.

Sin tener certeza sobre su futuro, Sánchez y su cuerpo técnico cumplieron así la misión de obtener el título de Concacaf, después de 11 años de espera.