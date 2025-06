▲ El serbio no ha cedido un set y va en busca de su título 25 de Grand Slam. Foto Afp

Sinner, quien no ha perdido un set, intentará alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo y se enfrentará a Alexander Bublik.

París. Novak Djokovic consiguió su victoria número 100 en el Abierto de Francia al derrotar a Cameron Norrie 6-2, 6-3 y 6-2 en la cuarta ronda. El serbio no ha cedido un set en su camino a los cuartos de final este año y va en busca de su título 25 en Grand Slam.

Con sólo 22 años y tras superar graves problemas físicos, la francesa demostró que está en camino a convertirse en una figura del deporte blanco internacional.

Coco Gauff, en tanto, logró su quinto viaje consecutivo a los cuartos de final con una victoria en sets seguidos ante Ekaterina Alexandrova.

Gauff, que llegó a la final en 2022 y a semifinales el año pasado, es la jugadora estadunidense más joven en alcanzar al menos la cuarta ronda en siete Grand Slams consecutivos desde Venus Williams entre 1997-1999.

Me muevo bien en arcilla, me siento muy cómoda deslizándome y moviéndome en esta superficie. Es un tipo de cancha más física, sin duda, y se me da bien , dijo.

Olmos, fuera

La mexicana Giuliana Olmos fue eliminada de la modalidad de dobles mixtos en cuartos de final tras caer, junto con su compañero Lloyd Glasspool, ante Marcelo Arévalo y Zhang Shuai en 6-3 y 6-2.

Tras la derrota de la tricolor, la única representante nacional que se mantiene con vida en París es Renata Zarazúa en dobles.