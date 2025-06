▲ El ex ciclista señala que no entiende por qué en los coches de su grupo que viajan atrás no lo aconsejaron bien. Foto Afp

Martes 3 de junio de 2025, p. a10

En el ciclismo hay pactos que se negocian en la mesa de los estrategas y otros se acuerdan entre competidores montados sobre el sillín. Los primeros son planes muy bien diseñados para obtener fines más amplios que los de un equipo; los segundos, treguas que se establecen en medio de la desesperación y el agotamiento de los pedalistas, alianzas efímeras que duran unos kilómetros, o lo que exige un ascenso indomable o un descenso vertiginoso. Después, vuelven a la batalla que no conoce la clemencia.

El primer mexicano que ganó etapas en el Giro de Italia hace un cuarto de siglo, el tlaxcalteca Julio Alberto Pérez Cuapio, aún trata de explicarse qué sucedió el sábado mientras el joven de Ensenada, Isaac del Toro, se destrozaba junto a su adversario, el ecuatoriano Richard Carapaz, en la penúltima jornada de la corsa rosa. Ellos se batían en duelo como dos forajidos en una calle desierta, mientras el británico Simon Yates se desprendía remolcado por una máquina inexpresiva llamada Wout van Aert para dejarlos atrás, con la boca llena del polvo de la Colle delle Finestre y el gusto amargo de la pérdida.

Fue un error compartido, no puede atribuirse sólo a Isaac por ser un joven de 21 años e inexperto , analiza Pérez Cuapio, ganador de tres etapas, en dos ediciones, y de un título de montaña en el Giro.

La culpa que atribuyó Carapaz a Isaac, deja muy mal parado al ecuatoriano, porque él es el experto, con amplia trayectoria en montañas y grandes vueltas, ¿por qué no respondió? Ni siquiera defendió el segundo lugar , agrega.

Antes de ese sábado fatídico, donde el mexicano perdió la maglia rosa y el ecuatoriano ya no pudo defender la segunda posición, ambos habían pactado treguas para apoyarse. En algunos ascensos –expone el ex ciclista–, era evidente que uno tiraba del otro y en ciertos tramos invertían su posición con la mirada puesta en defender la clasificación.

En la penúltima etapa ya se advertía que tanto Del Toro como Carapaz se habían sometido al peor de los tormentos luego de tres semanas de competencia al límite. Ya no les quedaba aire en los pulmones y las piernas parecían ajenas, exprimidas hasta el extremo. En el equipo del mexicano, UAE Emirates, el mánager Joxean Fernández Matxin advertía que si bien la estrategia estaba puesta en no soltar la rueda del ecuatoriano, no podían confiarse en el británico Simon Yates, cuya experiencia amarga hace siete años en el mismo tramo, lo convertían en una apuesta impredecible. Ese temor cobró realidad y en el equipo líder no supieron cómo anularlo.