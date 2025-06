Aunque Trump ha retirado aranceles universales a Canadá y México, los que quedan amenazan empleos, incluso en EU, y violan el T-MEC, el que el mismo Trump negoció durante su primer mandato y que contradictoriamente todavía afirma que funciona bien. Estamos en un punto en que todavía no queda claro que quiere Trump, si mantener el T-MEC o negociar nuevos tratados bilaterales.

Las demandas por una región norteamericana centrada en el bienestar público incluyen la urgencia de una transición justa para abordar el cambio climático, el reconocimiento de los derechos y la soberanía indígena, poner fin al acoso sexual y la violencia en los lugares de trabajo, la lucha por la equiparación de salarios y buenos empleos, los derechos de trabajadores migrantes en los tres países, entre otras. ¿Es posible que se incluyan en la agenda de un diálogo comercial trinacional bajo el mandato de Trump? Muy probablemente no. Pero no es sólo el gobierno de Trump el problema; Canadá acaba de elegir un gobierno que espera alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo comercial y de seguridad con EU, en parte cumpliendo las exigencias de Trump de aumentar significativamente el gasto militar de otros países. El gobierno de Claudia Sheinbaum, también quiere completar rápidamente la revisión del T-MEC con Trump, y no parece tener prisa, hasta el momento, por consultar al pueblo mexicano sobre cómo debería ser ese acuerdo.

Pero la defensa de la justicia económica y social depende antes que nada de una articulación y unificación de una sociedad civil norteamericana para fortalecer la causa de trabajadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, defensores del ambiente y de los derechos humanos en los tres países.

Debemos oponernos a que los aranceles de Trump nos dividan. En nuestros tres países queremos empleos decentes, sistemas alimentarios y entornos saludables, y como pregonaba Sheinbaum cuando era estudiante, comercio justo con democracia . La diplomacia de cañoneras de Trump sólo conducirá a una mayor desintegración y carrera al fondo. Las alternativas al T-MEC y otros tratados desarrolladas durante décadas a través de la solidaridad internacional ofrecen un camino real para contrarrestar el poder corporativo y construir economías incluyentes y relaciones internacionales constructivas. Organizaciones sociales y civiles de los tres países ya se están rearticulando. Un ejemplo fue la Asamblea Nacional T-MEC convocada por la Alianza Ciudadana por la Paz el pasado 21 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX ( https://tinyurl.com/yp486rn7 ).

*Institute for Policy Studies. **Artículo basado en una colaboración con Stuart Trew, director de Investigación sobre Comercio e Inversión del Canadian Centre for Policy Alternatives y Karen Hansen-Kuhn, directora de comercio y estrategias internacionales del Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), publicado en Foreign Policy in Focus ( www.fpif.org ).