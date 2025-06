Maestros de esta sección, después de establecer el receso de la junta estatal que se reanudará este lunes, declararon que no se le va poner un tiempo al movimiento y continuarán en la lucha, pues las respuestas que da el gobierno no son nuevas ; informaron que se mantendrán hasta abrogar la ley del Issste de 2007.

Se prevé que la reunión se prolongue hasta la madrugada, pues además de consultar si están de acuerdo con la propuesta gubernamental, se desarrollarán cinco ejes de resoluciones –uno por cada punto del documento–, por lo que no creemos dar a conocer los acuerdos hoy (domingo) , señaló Pedro Hernández Morales, dirigente magisterial de la sección 9 de la Ciudad de México.

Precisó que hay consenso en las bases y secciones para continuar con el paro, a 18 días de iniciada la huelga nacional y la instalación del plantón en el Zócalo capitalino.

Dirigentes de la coordinadora señalaron que las mesas tripartitas son una medida de consolación , ya que no revuelven los problemas generales de la CNTE, pero sí atienden situaciones locales. Estimaron que a corto plazo no las consideran, pero no las descartaron a futuro.

Debido al relevo de cada fin de semana, cuando algunos profesores regresan a sus lugares de origen y son remplazados en el plantón, la saturación de personas en la plancha del Zócalo fue menor.

Se observaron cuadros vacíos tanto en las orillas del plantón como dentro de éste. Incluso, gran cantidad de transeúntes, entre turistas nacionales y extranjeros, así como personal de limpieza del gobierno de la ciudad pudieron transitar en medio de las casas de campaña, a diferencia de otras ocasiones, cuando tienen que rodear el área. Decenas de personas cruzaban a la altura del asta de la bandera tanto en sentido a la Catedral Metropolitana como hacia la calle de Madero.

La carpa de servicios médicos presentó mucha afluencia, pues, de acuerdo con los comisionados, debido a las lluvias, frío e inundaciones las enfermedades respiratorias han predominado.