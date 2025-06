Iván Evair Saldaña y César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 2 de junio de 2025, p. 9

La marcha de ciudadanos y actores políticos en contra de la elección judicial, que calificaron de farsa y simulación política , se centró en llamar a no acudir a votar, acusar al gobierno federal de dar un golpe de Estado al capturar a las instituciones y convocar a próximas movilizaciones para recuperar la democracia en México.

La protesta, que duró tres horas, y a la que según la policía capitalina asistieron 4 mil personas, partió del Ángel de la Independencia y concluyó con un mitin en el Monumento a la Revolución. Participaron actores como Julián LeBarón, Fernando Belaunzarán, José Angel Gurría (ex secretario general de la OCDE y secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo), Carlos Alazraki, así como algunos jueces y magistrados.

Al respecto, Rolando Solís, coordinador de Resistencia Civil, Activa y Pacífica (Recap), asociación que convocó a la marcha, anunció que impugnarán la elección.

La ex magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís rechazó que sea delito llamar a no votar y afirmó que la abstención no es apatía, sino también una forma de rechazo.