Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 2 de junio de 2025, p. 3

La estimación de participación ciudadana en la primera elección judicial en México fue calculada en un rango de entre 12.57 y 13.32 por ciento (respecto a una lista nominal de 99.7 millones de personas), informó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien aseguró que el órgano rendirá magníficas cuentas con transparencia.

Las cifras definitivas, tanto de asistencia a las urnas como de los resultados de las seis contiendas del Poder Judicial Federal, se darán a conocer en los próximos días. El cálculo preliminar revela que aproximadamente 524 millones de boletas no fueron utilizadas, de un total de casi 602 millones impresas en papel seguridad.

En un mensaje difundido en cadena nacional –grabado a las 11 de la noche desde las instalaciones de la junta distrital número 10 del INE, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo–, la consejera presidenta subrayó que la logística y el trabajo realizado en cada uno de los 300 consejos distritales fueron fundamentales para que el proceso se desarrollara con transparencia.

Este día celebramos una etapa histórica en México. El INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, ha hecho todo para garantizar nuevamente una elección transparente , recalcó.

Para mostrar lo que anoche ocurría en los 300 consejos distritales dio voz a algunos presidentes de estas juntas (ubicadas en Ciudad de México, Sonora y Nuevo León).

Este ejercicio estadístico, calificado de alta precisión , se basó en una muestra aleatoria de mil 644 casillas distribuidas en todo el país. La sistematización fue realizada por dos expertos en estadística y matemáticas, junto con especialistas del INE, y el tránsito de la información fue vigilado por la oficialía electoral y un notario público.

La estimación de participación ciudadana fue el único dato oficial emitido durante la noche; los cómputos oficiales se publicarán de manera escalonada, comenzando con los correspondientes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Debido al carácter inédito de esta elección judicial, no existen parámetros de comparación. Sin embargo, la participación fue sustancialmente menor a la de otros procesos de alcance nacional, e incluso inferior a la revocación de mandato de 2022, que registró una participación de 17.1 por ciento (16.5 millones de electores). No obstante, superó la de la consulta ciudadana de 2021 sobre el juicio a ex presidentes, en la que votó sólo 7.1 por ciento del padrón. Cabe señalar que ninguna de estas consultas fue de carácter vinculante.