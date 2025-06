¿Qué quisieron decir? Eso queda más que claro. Ya no soportaban un sistema judicial corrupto, lejano a cualquier problema de las mayorías y decidieron deshacerse de él. Tal vez no fue la mejor estrategia, pero se ajustó a la orden popular: cambiar el sistema judicial.

Esos que acudieron a las casillas, que pasaron un rato de la mañana o de la tarde buscando dónde estaba el lugar de votación porque las ubicaciones no fueron las mismas en muchos casos, y que por fin recibieron –en esta ciudad, cuando menos– un montón de papeletas para ejercer su derecho a sufragar, tuvieron algo que decir.

¿Fueron muchos? ¿Pocos? Bien visto, en esta ocasión la cantidad no importa, no tanto. Tal vez salieron a votar más de 10 por ciento de los ciudadanos, tal vez menos, pero lo que sí queda claro es que las casillas se abrieron y estuvieron recibiendo a quienes se interesaron por el ejercicio. Y con eso basta.

Por cierto, ¿alguien sabe algo de la marcha que supuestamente había organizado la derecha para tratar de boicotear la elección? Parece que otra vez mostraron su debilidad y pocos fueron los que se atrevieron a salir de casa, y al final de cuentas dejaron que el voto, la máxima expresión de la democracia, fluyera hacia las urnas.

Así que, haiga sido como haiga sido, la gente protegió el ejercicio al no dar oídos a la sarta de falsedades alrededor de los comicios que se efectuaron, sobre todo, en paz. Ninguna de las amenazas que se tendieron en contra del cambio por medio del voto al sistema judicial se cumplió.

Ahora sí podemos decir que a lo mejor las mujeres y los hombres elegidos no son los más idóneos para darle forma a un nuevo sistema, pero con toda seguridad no serán peores que los ministros, por ejemplo, que hoy no acudieron a votar y que forman parte de la justicia podrida. Así es.

De pasadita

De todas formas, una de las imperfecciones de lo que ayer sucedió en el país es permitir que ciertos personajes se conviertan en candidatos o candidatas, cuando todo el mundo sabe que son parte de grupos clientelares que responden a los intereses de algún líder no muy bien visto.

Es muy probable que Lenia Batres –la venganza de López Obrador en contra de los componentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– se convierta en la presidenta del organismo, pero la pregunta es: ¿y sin la tribu que encabeza su hermano Martí y sus alianzas con otras familias, como los Alcalde, podría Lenia llegar a ese puesto. Si la señora Batres triunfa, las protestas seguramente opacarán alguna parte de la que fue la lección más importante del país en su historia.

cd_perdida@jornada.com.mx