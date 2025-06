“P

or todas partes, el movimiento mundial parece ser en dirección de economías centralizadas que pueden hacerse ‘funcionar’ en un sentido económico, pero que no son democráticamente organizadas y que tienden a establecer un sistema de castas. Con esto van los horrores del nacionalismo emocional y la tendencia de desacreditar la existencia de una verdad objetiva porque todos los hechos tienen que caber dentro de las palabras y profecías de algún führer infalible. En cierto sentido la historia ya dejó de existir: por ejemplo, ya no hay tal cosa como una historia de nuestro tiempo que pueda ser universalmente aceptada... (En Estados Unidos y Gran Bretaña) hay una indiferencia general ante el deterioro de la democracia.”

No es de ahora, el texto anterior se trata de una carta escrita por George Orwell en 1944 en respuesta a una pregunta sobre si el totalitarismo continuaba creciendo. Tengo que decir, que creo, o temo, que viendo al mundo en general, estas cosas se están incrementando. Tres años después, Orwell escribió 1984.

Los mensajes advirtiendo sobre un futuro antidemocrático en Estados Unidos y otros países del llamado mundo avanzado fueron enviados durante décadas, además de Orwell, entre ellos por otros escritores, cineastas, músicos, periodistas e intelectuales públicos.

Pero al parecer, incluso entre sectores conscientes, los mensajes no llegaron a tiempo, o parecían exagerados, o pocos pensaban que podrían ocurrir aquí cosas tan extremas como las que habían visto en lo que antes se llamaba el Tercer Mundo: golpes de Estado, listas negras, secuestros por policías secretos, familias separadas, detenidos incomunicados, la imposición de reglas y normas sobre escuelas públicas, universidades, museos y bibliotecas, así como libros censurados y hasta palabras prohibidas, mientras toma el poder una oligarquía que abiertamente exhibe su corrupción. Todo eso está ya ocurriendo aquí.

Los mensajes continúan, pero ya no son sobre el peligro en el futuro, sino el presente.“Nuestro sagrado estado de derecho está bajo ataque. El periodismo está bajo ataque. Las universidades están bajo ataque. La libertad de expresión está bajo ataque…. El temor a expresarse está en Estados Unidos”, declaro Scott Pelley, el veterano periodista de 60 Minutos de CBS News en un discurso reciente.