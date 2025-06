Y ¡zas!: les reventó en la boca y de nueva cuenta los dejó en ridículo, porque no sólo apareció con su guayabera blanca con ribetes rojos (obviamente) y boletas electorales en mano, sino que votó, y por si fuera poco lanzó un mensaje cifrado que hará sudar a los derechosos expertos en criptología, si es que algún día logran decodificarlo. Dijo así: Nunca en la historia de nuestro país, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho y decidido a elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente: tenemos a la mejor Presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Un saludo a todo el pueblo de México. No he podido salir. Esta es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo. Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho, sobre nuestra grandeza cultural. Pronto van a conocer un nuevo libro, a finales de año. Estoy muy bien y me da muchísimo gusto verlos. De salud muy bien .

Fuentes bien informadas, adscritas a los siempre ridículos guionistas de derecha y sus aceitados jilgueros mediáticos, afirman que después de votar en la elección del Poder Judicial, López Obrador desapareció de la escena (la última vez que lo vieron iba disfrazado de tamal de chipilín, protegido por el comando Spetsnaz-Chontal). Se sabe, aseguran, que regresó al puerto de Dos Bocas, abordó el K-561 Kazán que lo regresó a La Habana, y de ahí, después de un mojito, al SU-57 con destinó a su escondite en Pyongyang.

Las rebanadas del pastel

¿Y la elección del Poder Judicial? Naaa, eso no sirve , es antidemocrática y dictatorial . Y como no se cansan de hacer ridículo tras ridículo, los descerebrados guionistas derechosos y sus jilgueros se centraron en lo relevante , en lo histórico , pues descubrieron no sólo el periplo del agente chipilín (de la base secreta en Pyongyang a la casilla electoral en Palenque y de regreso), sino la espeluznante conspiración comunista. Van bien.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com