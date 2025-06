El Instituto Nacional Electoral instaló dos casillas especiales, una en La Habana y la otra en Barcelona para que pudieran votar, desde su exilio autoimpuesto, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller (nota cómica al estilo Chumel). Hay otra versión, la de Ciro: López Obrador no salió a votar por el temor a ser abucheado por la gente. La realidad, como lo muestran numerosos videos, es que fueron muy apapachados en sus respectivas casillas. Andrés Manuel se salió un momento de su compromiso de no opinar sobre política, dijo: Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo . Y lo expresó dos veces. Seguirá aislado en su finca de Palenque escribiendo su libro.

l voto ciudadano extinguió ayer a la Suprema corta de Justicia, como la motejó la gente por su incurable corrupción, y dio vida a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ajustada de 11 a 9 integrantes. Queda para la historia que la ‘corta’ nunca emitió un fallo a favor del pueblo, sirvió al poder y al dinero. Aunque no han sido contados todos los votos, en redes sociales se expresa una tendencia a favor de cinco mujeres para ocupar el cargo de ministras: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, María Estela Ríos y Estela Fuentes Jiménez. Todas están identificadas con la 4T. En cuanto a los cuatro varones, todavía no hay claridad, será mejor esperar hasta el final del recuento. El proceso fue largo y desgastante; se trata de la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia del país. Probablemente habrá recursos de inconformidad, tocará resolverlos al Tribunal Federal Electoral, donde estrenarán cargo dos magistrados.

Díselo a Claudia

Asunto: los brujos

Siempre me ha llamado la atención (soy un lego en economía y finanzas) que los economistas, financieros, etcétera, todos doctos, al aparecer practican más el artilugio de la adivinación, la profecía y los presagios de mal agüero respecto a la inflación, ya no digo del año próximo, sino de la siguiente quincena, lo mismo para el PIB, el precio del dólar y otros indicadores o conceptos. Lo que más me llama la atención es que ya pasados los hechos y conocidos los datos, nadie, ninguno, ni en lo personal ni institucional, tiene la vergüenza profesional para decir: me equivoqué , nos equivocamos , y si alguno de casualidad lo hace, siempre le echa la culpa a algo. Yo los llamo los gurús del fracaso, los mariscales de la derrota o los estrategas del miedo.

Hernán Ponce

