Después de hoy

E

l Poder Judicial en México era un cuarto cerrado, oscuro y sin ventilación, que de tan encerrado ya olía muy mal.

Lo más profundo y transformador de la votación histórica de ayer es que ahora será una caja de cristal abierta y ventilada para estar en sintonía con el amanecer de esta nueva era llena de luz y transparencia.

¡Antes como antes! ¡Ahora como ahora!

Carlos Noriega Félix

Celebra formar parte de este histórico proceso electoral

Siento una gran satisfacción después de emitir mi voto por un nuevo Poder Judicial, pues no dejé pasa una oportunidad histórica. Creo que con mi participación contribuí a quitar la venda que tapaba los ojos a la justicia y ahora sí podrá vernos a todos, pobres y ricos, y ya no se venderá a los millonarios evasores de impuestos, y aspirar a ser el México justo que anhelamos todos.

¡Felicitaciones a todos los ciudadanos que votamos y bienvenido el nuevo Poder Judicial electo por nuestro sufragio!

Benjamín Cortés V.

Se equivocaron quienes decían que el PJ no se toca , asegura

Con los pocos o muchos votantes en esta elección, hubo numerosas personas estudiando los perfiles y las trayectorias de los candidatos y tratando de enterarse sobre su carrera profesional para poder hacer su propio acordeón.

En este proceso electoral se estudió por horas, en lo individual o en grupos, con o sin partido, la información del portal de Internet. Hubo quienes pedían más detalles sobre los participantes, y otros cruzábamos (comparábamos) los distintos acordeones.

Es posible que –a pesar de estos esfuerzos– nos hayamos equivocado al optar por algunos candidatos o candidatas. Esperemos que no sea así, pero si fuera el caso, lo más probable es que el nuevo Poder Judicial que resulte de esta elección no va a cometer tropelías que superen las que el viejo Poder Judicial perpetró.

Sus resoluciones en contra de los intereses nacionales, de los trabajadores en activo y pensionados, así como de otros sectores populares, de los deudores de la banca, etcétera.