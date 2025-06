Ap

Abuya. El número de muertos por las devastadoras inundaciones en una ciudad comercial en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, aumentó por lo menos a 200, informó ayer un funcionario local.

Las torrenciales lluvias antes del amanecer del jueves desataron la devastadora inundación en Mokwa, a casi 380 kilómetros al oeste de Abuja, un importante centro de comercio y transporte donde los agricultores del norte de Nigeria venden frijoles, cebollas y otros alimentos a comerciantes del sur.

El vicepresidente del gobierno local de Mokwa, Musa Kimboku, confirmó el recuento actualizado de víctimas mortales a The Associated Press. Dijo que las operaciones de rescate fueron suspendidas, ya que las autoridades ya no creen que puedan hallar sobrevivientes.

Para prevenir el brote de enfermedades, los funcionarios están actualmente exhumando cuerpos enterrados bajo los escombros, añadió Kimboku.

El sábado, el portavoz del servicio de emergencia del estado de Níger, Ibrahim Audu Husseini, indicó que 11 personas más resultaron heridas y más de 3 mil personas fueron desplazadas.

Al menos 500 hogares en tres comunidades se vieron afectados por la inundación que se formó rápidamente en unas cinco horas, dejando los techos apenas visibles y a los residentes sobrevivientes con el agua hasta la cintura, tratando de salvar lo que podían y rescatar a otros. Husseini añadió que dos carreteras fueron arrasadas y dos puentes colapsaron.