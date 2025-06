Ap, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 2 de junio de 2025, p. 24

Rafah. Al menos 31 personas murieron ayer en la franja de Gaza por disparos israelíes y más de 170 fueron heridas ayer cerca de un punto de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), apoyada por Israel y Estados Unidos, informó la Defensa Civil palestina.

La organización no gubernamental negó el incidente, subrayó que los elementos de seguridad privada que custodian sus instalaciones no dispararon contra la multitud, mientras el ejército israelí aseguró que no abrió fuego contra civiles y subrayó que Hamas está haciendo todo lo posible para impedir el éxito de la distribución de alimentos en Gaza .

Testigos afirmaron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon directamente desde cuadricópteros, tanques y drones contra palestinos arremolinados aproximadamente a un kilómetro del nuevo centro de ayuda humanitaria gestionado por la GHF en la zona de Al Mawasi, al oeste de Rafah, indicó la agencia de noticias Wafa, de la Autoridad Nacional Palestina.

La Media Luna Roja Palestina sostuvo que sus equipos médicos recuperaron los cuerpos de 23 personas y dieron auxilio a 23 heridos en el sitio de ayuda de la GHF.

La mayoría recibieron disparos en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, el cuello y el pecho , dijo el doctor Marwan al Hams, en el Hospital Nasser, donde muchos heridos fueron transferidos.

Informó que 24 personas fueron atendidas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nasser. El cirujano Khaled al Ser indicó que recibieron 150 heridos y 28 cadáveres. Había mucha gente, era un caos, había gritos y empujones (...) el ejército disparaba desde drones y tanques , explicó Abdalá Barbaj, de 58 años, quien estaba en el centro de ayuda de la GHF. El ejército israelí afirmó no tener conocimiento de los hechos denunciados, y afirmó que el asunto está bajo revisión.

Las FDI publicaron un video: Imágenes de un dron castrense grabadas hoy (domingo) muestran a hombres armados y enmascarados lanzando piedras y disparando contra los gazatíes que intentaban recoger ayuda humanitaria saqueada en el sur de Jan Yunis , indicaron en un comunicado que acompaña a la grabación.

La Defensa israelí no dijo que se trata de miembros de Hamas, pero subrayó: Hamas es una organización terrorista asesina y brutal que está provocando hambruna en Gaza. Hamas está haciendo todo lo posible para impedir el éxito de la distribución de alimentos .

Sin el aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la distribución de ayuda de la GHF ha sido caótica, y en incidentes previos al menos 10 personas hambrientas han sido asesinadas por fuerzas israelíes, afirma el gobierno gazatí.