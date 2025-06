PAN y PRI felicitaron a su vez a José Antonio Ochoa, candidato de la coalición por su eventual triunfo en la capital, por encima de Movimiento Ciudadano, con Francisco Franco Soler –cercano a Jorge Álvarez Máynez–, y del ex senador José Ramón Enríquez Herrera, quien caería al tercer lugar y perdería por cuarta ocasión la alcaldía, después de competir anteriormente por el extinto PRD, Convergencia, MC y ahora Morena.

Aun con ese historial de derrotas, ganó la encuesta de conocimiento y convenció a la dirigencia de Morena de designarlo como candidato.

El PAN afirma que avanza en Boca del Río

Desde la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el dirigente de ese instituto político, Jorge Romero Herrera, aseveró que su partido ganó ayer en Veracruz 25 alcaldías, destacando una amplia ventaja en Boca del Río, lo que –según él– los coloca como la principal fuerza de oposición en la entidad. Además, puntualizó que lograron retener la capital de Durango con un triunfo que calificó de contundente .

No hubo una sola casilla donde no hubiera un representante de Acción Nacional. No se atrevan (el oficialismo), no caigan en la tentación de intentar ganar después, en un acta, lo que no ganaron hoy en una elección donde la gente votó libremente , advirtió en conferencia.

Romero Herrera dejó entrever que la elección en Veracruz es una prioridad para el PAN, ya que se acortó el tiempo de la conferencia y no se permitieron más preguntas a la prensa, debido a que el dirigente debía trasladarse a esa entidad para, según sus palabras, defender los resultados.

Insistió en que, de acuerdo con sus cifras preliminares, en Veracruz pasarán de gobernar, en alianza, 16 alcaldías a alrededor de 25.

“Es decir, unas 10 más en esta ocasión sin alianza, siendo solamente el partido que somos: Acción Nacional. Nos consolidamos como la principal fuerza de oposición en el estado de Veracruz. Enhorabuena por estos resultados… y por los que vengan”.