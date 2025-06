De La Redacción

Lunes 2 de junio de 2025, p. 7

La esperada adaptación de la novela Frankenstein, de la autora británica Mary Shelly, ahora dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se estrenará en noviembre de este año, informó Netflix.

La película está protagonizada por Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Mia Goth como Elizabeth y Jacob Elordi como el monstruo de Frankenstein, en remplazo de Andrew Garfield, quien tuvo que abandonar el proyecto debido a conflictos de agenda.

En el encuentro Tudum 2025, realizado en el Kia Forum de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y transmitido por dicha plataforma digital, asistieron el actor Oscar Isaac, la actriz Mia Goth y el director Guillermo del Toro, quienes presentaron el tráiler al público y a los seguidores que vieron la emisión en vivo por Internet.

En el primer avance de la cinta, se nota el manejo de colores que Del Toro ha utilizado en sus anteriores películas, con acentuación y contraste entre la oscuridad que impregna en el ambiente y el vestuario. No se observa por completo la caracterización del monstruo, pero en una escena la creación del doctor Victor Frankenstein pregunta por él.

En declaraciones anteriores, Del Toro reconoció que la idea de esa adaptación le dio vueltas desde 2007. “Por primera vez, lo consideré. Es una historia emotiva para mí. No hay nada más personal. Estoy haciendo una pregunta sobre ser padre, ser hijo… No estoy haciendo una película de terror, jamás. No pretendo hacer eso”, explicó el cineasta.