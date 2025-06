Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 2 de junio de 2025, p. 7

La actriz y cantante Libertad Palomo ha interpretado diversos papeles a lo largo de 45 años de trayectoria, en los que ha sido desde un villanazo, niño, abuelito hasta un travesti, como lo hace en la comedia musical Los tacones de papá, donde encarna a un personaje que lleva una doble vida.

“Siempre he interpretado el papel que me pongan, pero parecería que por haberme mostrado ante el mundo como una persona del mundo trans, ahora sólo me van a dar ese tipo de papeles y no es así. Encarno roles masculinos, femeninos, de niño, de abuelito, de todo lo que tenga que interpretar porque ese es mi trabajo como actriz”.

Pero “en cuestión de identificarme con el personaje de Los tacones de papá, sucede lo mismo como con otros que he hecho a lo largo de mi carrera. Amo a Alexis Divine porque es muy divertido y maravilloso. No es que le dé vida, sino que él me la da a mí. Me enseña algo más en la manera de lo que es vivir. Eso suma a mi propia experiencia, así como ha sucedido con la Bugambilia, Laisa (de la telenovela Los Sánchez) y cada uno de los papeles” que ha tenido en más de cuatro décadas de trayectoria.

Libertad Palomo se ha presentado en más de 50 obras y ha sido parte de la Compañía Nacional De Teatro. El alcalde de Zalamea, Cada quien su vida, ¡Hello, Dolly!, Sugar y Aventurera, por mencionar algunas, son las producciones teatrales en las que ha participado.

Empecé mi carrera a los 17 años en teatro. Tuve el gusto, placer y privilegio de compartir mi vida con grandes actores, como Ofelia Guilmáin, Germán Robles y Luis Gimeno, así como de directores de la talla de Julio Castillo, Sergio Jiménez, José Solé. También compartí créditos con Angélica María, Verónica Castro, José Alonso y Héctor Bonilla. Imagínate ese privilegio que, siendo muy joven, siempre admiré el talento de estos maravillosos maestros .

Palomo, comentó que fue inolvidable ver a Carlos Ancira en la obra Diario de un loco. “Fui siete funciones seguidas a verlo, porque pensaba: ‘¡cómo es posible que haga eso!’ Y por esa gran admiración que sentía por los grandes maestros, me dediqué a la actuación.