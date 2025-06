Da mucho orgullo ver a un mexicano triunfar, se siente bonito. Yo practico el ciclismo desde hace más de 10 años y es la primera vez que soy testigo de un logro así. Cada que cruzaba la meta, principalmente el día que ganó una etapa, se me erizaba la piel , compartió Alfonso Cortés, pedalista que ayer se dio cita en el Ángel de la Independencia para celebrar el segundo lugar del Torito.

Isaac del Toro, un novato en las grandes carreras ciclistas, fue el encargado de regresarle la esperanza a nuestro país. Aunque no celebró el título en Roma como se esperaba, su resultado llenó de orgullo a quienes lo siguieron por 21 etapas a lo largo de más de 3 mil kilómetros de puro esfuerzo y tenacidad.

Isaac, guerrero, tienes alma de acero , vitoreaban los asistentes, quienes por momentos se confundían entre los manifestantes contra la elección judicial.

Aunque Isaac no ganó, el Ángel se vistió de rosa en celebración de las 11 jornadas que el tricolor se mantuvo de líder. La ocasión ameritaba el festejo. Una figura como Del Toro no aparece con regularidad en el deporte mexicano.

Durante 21 días nos ilusionamos, seguimos su recorrido y soñamos. Es un atleta joven, tiene garras y piernas; estoy segura de que logrará todas sus metas muy pronto y volveremos a celebrar , compartió Lourdes.

Creo que es algo que los mexicanos tenemos que entender, no ganamos, fuimos los primeros en perder , dijo Del Toro en un ejercicio autocrítico luego de la etapa 20.

Aún así, para los pedalistas, lo conseguido en Italia por el deportista no debe pasar inadvertido.

Muchos lo criticaron porque no están bien enterados de cómo es el ciclismo. Es cierto que en la última etapa no le funcionó la estrategia, pero eso no borra su resultado histórico. Sólo los que practicamos este deporte sabemos del enorme esfuerzo que requiere participar en una competencia como la de Italia , compartió Jahir, pedalista de 60 años.

Aunque el sol caía plomo, la voz de los asistentes no se apagó. A la bio, a la bao, a la bim, bom, ba, Isaac del Toro, ra, ra, ra , corearon una y otra vez.

La actuación de Isaac no sólo generó júbilo entre sus compatriotas; el subcampeonato en Italia le dio, además, mayor visibilidad a una disciplina que hasta ayer estaba huérfana de triunfos.