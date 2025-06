Por eso es un privilegio participar en su formación y entrenamiento; los resultados se ven casi de inmediato. Siempre que tengo oportunidad de participar en situaciones como éstas, salgo feliz y muy pleno, porque también yo he crecido y fortalecido mis conocimientos.

También yo aprendo, no sólo los jóvenes. Tenemos que aprender de todo en la vida. Debemos venir con la idea de que es una escuela; si aprendemos mal, así se queda , indicó.

Aunque la formación musical no es una tarea que haya podido desarrollar a lo largo de su carrera con la frecuencia que quisiera, según dijo, para el director de orquesta es muy importante trabajar con músicos en ciernes o jóvenes estudiantes, como es el caso de los atrilistas que conforman la citada agrupación.

El también compositor y violinista respondió de esa manera a una provocación jocosa que siguió a su comentario sobre un personaje de la política. Es que pertenezco a otro partido; la verdad, no milito en ninguno , aclaró entre risas, marcando el tono amable que caracterizaría el resto de la entrevista con La Jornada.

En la música no debe haber política, según el director de orquesta Enrique Arturo Diemecke: No, por lo menos, en el sentido en el que la entendemos. Las orquestas, en tanto agrupaciones humanas, son políticas. Pero aquí las cosas son diferentes y sí funcionan. Todos trabajamos de manera conjunta y armoniosa por un bien común y supremo: la música .

Buena estructura educativa musical en México

Entre otros aspectos, Diemecke reconoció avances en la actual formación musical en México, al contrastarla con su época de aprendiz, donde el acceso, aseguró, estaba limitado, y la música, más que profesión, era vista como oficio.

“En el país, no había orquestas juveniles en esos años. El entrenamiento lo teníamos muchos en casa: éramos de familias de músicos y los instrumentos los teníamos por nuestros padres, algún familiar o amigo. No existían instituciones –como ahora el Sistema de Fomento Musical– en las que uno recibiera una beca para estudiar y dedicarse a esta disciplina”, explicó.

Teníamos que trabajar para ayudar a la familia a salir adelante y convertirnos en profesionales muy jóvenes. Por ejemplo, yo lo hice a los 13 años, en la Orquesta de Guanajuato. Aclaro que no fue explotación infantil, nadie me obligo, era algo que yo anhelaba.

En su opinión, el contraste con el presente es notable: Hoy, los jóvenes tienen estructuras educativas, becas, maestros especializados. Llegan a las audiciones profesionales mejor preparados, con el repertorio orquestal ya estudiado .

Diemecke se congratuló de la existencia de más instituciones de enseñanza musical en el país: Por eso tenemos más orquestas y más músicos jóvenes con un repertorio aprendido para esas agrupaciones. En mi época todos aspirábamos a ser solistas; ahora se entiende que tocar en una orquesta es un arte en sí mismo .

Sobre su trabajo al frente de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, de la cual es director artístico desde finales de 2023, apuntó que se encuentra en una fase de trabajo muy atractiva y un proceso de renovación.

Ha sido un enfoque muy interesante. Hay muy buenos músicos en Michoacán, así como buen público. Entonces, hay gran interés de ellos para mantener la orquesta viva y que siga adelante.

Resaltó que, actualmente, una de las prioridades ha sido cubrir las plazas vacantes, además de lograr un equilibrio en la programación.