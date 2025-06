Está claro que no se puede descifrar completamente su forma de trabajo, pues esas culturas desaparecieron cerca del año 900 dC, pero nos quedan sus piezas, donde plasmaron su iconografía, sus vestigios cerámicos, y nos explican su cosmovisión. Así comencé en la cerámica, aunque en la actualidad me enfoco en los trabajos de los asentamientos de la sierra de Córdoba, donde vivo , refirió Morando Espiaut.

Tenemos que comprender que hay formas, hay que respetar esa corriente de trabajo, entender que nos estamos basando en conocimiento legado por los que nos precedieron; esto es algo que no se encuentra en un libro o en un manual. Quiero ofrecerlo con ese respeto y con ese valor.

Dejó en claro que la intención de buscar replicar las técnicas ancestrales está basada no sólo en copiar, sino en unirse a la visión cosmogónica, “una forma de trascender en el tiempo y hacer una vasija ‘tomando el espíritu’ que la genera y hacerlo en el presente. Tomamos y damos una nueva forma a esa memoria; eso me mueve para dar forma a una vasija.

Sobre su forma de trabajo, explicó: No uso ninguna máquina. Recolecto la arcilla a mano y la preparo en botes con agua, hago la colada, y el aplanamiento lo hacemos con los pies. Una vez lista la pasta moldeamos la pieza y la bruñimos con piedras. El horno en el que hago mi trabajo lo hice yo misma y la quema dura cinco horas; posteriormente, cubro las piezas con aserrín y sucede la reducción, lo que las deja con una tonalidad negra, o modifico el color; para finalizar, las lustro con cera de abeja .

Ofrezco a mis alumnos mi forma de comprender la cerámica y el proceso creativo con el que lo llevo a cabo; me influencié en el trabajo de los pueblos originarios de mi país y de analizar el proceso de trabajo que había en Argentina, pero de manera sensible, como un vínculo entre lo que hacemos y el trabajo de los que estuvieron antes que nosotros , comentó.

Invitada a este país por la Escuela Nacional de Cerámica (ENC) como parte de talleres enfocados en el estudio de las técnicas de alfarería argentina, Morando Espiaut habló en entrevista con La Jornada sobre la importancia de reconocer las antiquísimas piezas creadas por los pueblos originarios y la herencia que dejaron, no sólo en las técnicas de trabajo, sino como raíces de la humanidad actual.

No me siento separada de esas culturas; al tratar de conectarme con este legado busco vincularme con ese origen. A través de esas piezas logramos un diálogo que es como reparar lo que se fracturó; la cerámica funciona así, es retomar ese lenguaje para que siga vivo.

Morando Espiaut dijo que México tiene gran variedad cultural, lo cual permite estudiar muchos vestigios de alfarería cuyas técnicas persisten y que hay que comprender mejor: No queremos que estén en vitrinas u olvidadas. Necesitamos que estén cercanos al público y que apoyemos la circulación de estas piezas creadas por los herederos de los pueblos originarios; esto ha tomado mucha relevancia en mi país .

Para Victoria Morando, que las piezas queden como meros vestigios arqueológicos limita el potencial sobre cómo entenderlas: “Encerradas en una vitrina de cristal siento que quedan relegadas de un pasado abandonado; no permitimos que las personas puedan verlas como elementos vivos creados mediante procesos que influyeron en nuestra actualidad.

Siento que podemos acercar más a las personas a lo que verdaderamente significan estas piezas. Hacernos sentir conmocionados, conmovidos, inspirarnos y generar una reacción de nuestra parte. Me atrae mucho la parte del origen, es lo que me representa de esas piezas, no copiarlo, sino entenderlo y trascender esas enseñanzas hacia nuestro día a día , comentó la artista.

Mencionó que retomó mucha influencia de las charlas de la antropóloga y arqueóloga peruana Ruth Shady: “Su enfoque de estudiar y analizar estas culturas antiguas para mejorar el estilo de vida de nuestras sociedades actuales. Ella propone regresar a nuestro pasado, conocerlo y retomar cosas que pueden enseñarnos a vivir mejor.

“Mediante los vestigios sabemos que muchas culturas vivieron en equilibrio con la naturaleza, porque se sentían vinculados a un orden, a un cosmos, y cuando eso se rompió, desaparecieron o se dispersaron. Esa conciencia es algo que se ha perdido: ‘¿quién soy?, ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos y hacia dónde vamos?’; tenemos que preguntarnos eso.”