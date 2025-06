Periódico La Jornada

Lunes 2 de junio de 2025, p. 33

José Luis Cuevas: “Me parece excelente la elección. Ya basta de que el Poder Judicial esté en manos de los millonarios, y con los elegidos se establezca un sistema más apegado a los ciudadanos, a la gente que realmente necesita ayuda, no nada más a los de arriba. Respecto del proceso, está bien toda la información, mucho fue por los datos que dio a conocer el Instituto Electoral de la gente nueva, porque de los anteriores, pues ya estamos cansados.

Pedro Rodrigo Encinas, abogado, 86 años: Ojalá sea el primer ejercicio de muchos, no sólo porque es un mandato constitucional, sino porque ya es hora de que acaben los ministros y magistrados abusivos y deshonestos. No tuve ningún problema, todo estuvo muy tranquilo, muy respetuoso; aquí amablemente hasta una silla me pusieron, y me auxilié de las listas que estuvieron compartiendo en el celular para decidir mi voto .