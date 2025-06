Según Octavio de Jesús, vocero de la organización Comerciantes Unidos, los representantes del Cetram sugieren que la reubicación sea en una base de combis, a orillas del paradero donde no hay luz eléctrica, drenaje y seguridad; sin embargo, no existe certeza o claridad del nuevo espacio.

Hasta el momento, las secretarías de Gobierno, de Movilidad y de Obras y Servicios instalaron mesas de diálogo para exponer el proyecto, y aunque han delimitado un periodo de desalojo del primero al 15 de junio, los comerciantes exigen que primero les aclaren la obra y el tiempo de su construcción.