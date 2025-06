Miles de kilómetros recorren las madres solteras, en su mayoría monolingües, que no saben leer ni escribir. Algunas viajan embarazadas, cargan con niños y niñas que no van a la escuela. Otro contingente importante son las personas mayores que no tienen tierras y tampoco son beneficiarias de los programas federales. Para ellas y ellos no importan la distancia ni los riesgos en su desplazamiento, llevan fija la idea de conseguir un trabajo remunerado que alivie sus enfermedades y asegure comida suficiente para recobrar el ánimo y las energías perdidas. Los hijos pequeños, que pueden ser una carga para la mamá, en la recolecta del chile y del tomatillo son de gran ayuda porque con sus manitas incrementan el número de cubetas que suman un mayor ingreso.

Las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas son deplorables por la sobreexplotación que padecen de los capataces que los esquilman: no reciben completo el dinero de las cubetas o arpillas que recolectan y porque tienen que pagar tarifas altas por los servicios de agua y luz. Las rentas de casas semiderruidas son caras y los precios de los productos básicos son a capricho de los patrones. Ninguna autoridad vela por sus derechos, tampoco inspecciona los campos, menos ahora que ya están regenteados por el crimen organizado.

En enero, 30 familias del pueblo Me pháá salieron de Tlapa para el corte de chile y tomatillo a Chihuahua. Permanecieron tres meses; algunas familias se trasladaron a Zacatecas y a principios de mayo el resto viajó a Villa Unión en Mazatlán, Sinaloa. En este grupo viajó Luciana con sus tres hijos. Con muchas dificultades pudo solventar los gastos que hizo en Chihuahua, por el alto costo de la renta y la comida. Se instaló junto con el grupo de cristianos que salieron desde Chihuahua. Fue en el campo Los Pozos donde el precio por la cubeta de chile jalapeño era mejor. Luciana y sus dos hijos mayores trabajaban de sol a sol para sacar 400 pesos diarios por cada uno. Su niño de cuatro años era el amor que le aligeraba las extenuantes jornadas y que la reanimaba en sus momentos de aflicción. Su hermana Hermelinda enfrenta la gran responsabilidad de encontrar a Luciana y sus tres hijos. No quiere que se repita la historia de su mamá, a quien enterraron fuera de un campo agrícola. Buscará la forma de que trasladen sus cuerpos a Tlapa y luchará para encontrar a su niño. Las autoridades no pueden ser comparsas del crimen organizado.

* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan