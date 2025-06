L

a política migratoria es una de las más difíciles y complicadas de diseñar y, peor aún, de aplicar. Generalmente, cuando se implementa, se da una relación de causa efecto, con resultados muchas veces no deseados, anticipados o esperados.

Uno de ellos es el efecto búmeran, que se da cuando dicha medida logra parcialmente su objetivo, pero causa un efecto o un desperfecto mucho mayor y contrario al que se pretendía lograr. A nivel académico, fue Robert Merton el primero que lo analizó y categorizó, en 1936, como consecuencias no esperadas, no previstas o no, intencionadas de una acción”; en nuestro caso, de una política específica, formalmente organizada .

En el caso de Estados Unidos, los ejemplos más claros son el muro y la militarización de la frontera. Estaba previsto, de manera intencional, que, con estas medidas los costos y riesgos del cruce subrepticio serían más altos, lo que operaría como efecto disuasivo, y eso detendría el flujo o lo reduciría. De hecho, se trató de reconducir el flujo hacia el desierto, donde, efectivamente, muchos migrantes perdieron la vida.

Pero lo que no esperaban, o no previeron, era que al ser más caro y riesgoso el cruce, los migrantes irregulares que lograban pasar no regresarían a sus países de origen, lo que incrementó el volumen general de migrantes irregulares, que se veían forzados a quedarse de manera definitiva y a no volver. El remedio fue peor que la enfermedad. Peor aún, lo que era una migración circular, de ida y vuelta, entre México y Estados Unidos, se convirtió en una migración definitiva, en perjuicio de ambos países.

Dice Merton que la falta de anticipación de las consecuencias depende del estado del conocimiento, sobre el tema en específico. La moraleja es clara, las políticas migratorias deben definirse con el apoyo de especialistas que puedan predecir, más allá de la coyuntura, pero esto rara vez sucede en el campo migratorio, por estar totalmente polarizado a nivel político. Por eso, en temas migratorios, casi siempre, las políticas que se aplican tienen consecuencias totalmente contrarias a lo que se podría esperar, y la historia lo demuestra una y otra vez.