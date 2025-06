D

ejar pasar los días sin mantener en voz alta el reclamo de justicia sería irresponsabilidad inaceptable. Todavía no se ha inventado la palabra que describa el panorama de agresiones con el que las mafias pequeñas y grandes, nacionales e internacionales, pretenden someternos. Con su tragedia a cuestas y el cúmulo de lágrimas como una cuota inmensamente injusta, de todas formas la sociedad avanza. Las metas del país que estamos construyendo y que no vamos a abandonar las alcanzaremos, pese a los crímenes de lesa humanidad que las oligarquías siguen cometiendo. Quienes estamos resistiendo, hemos formado una gran familia y la solidaridad que hemos compartido nos fortalecerá hasta vencer las adversidades. No podrán borrar la imagen de Ximena, ciudadana ejemplar, atleta y profesional de alto rendimiento.

Coincidimos con el mensaje que publicaremos en dos partes en este espacio de Opinión de La Jornada y agradecemos el aporte de Ana Gutiérrez, Salvador Gutiérrez, Grecia Vargas y José Piña, atletas que compartieron con Ximena una etapa constructiva y feliz como deportistas.

Apenas más de cuatro minutos. I. La pista de tartán: heredera del estadio griego. Ximena Guzmán fue corredora de alto rendimiento, no corría por hobby o moda, su vida se iba en ello. ¿Y qué atleta no ha soñado con llegar a unos Juegos Olímpicos, a tocar lo más alto de la cima deportiva en esa gesta heredada por los griegos?

El tartán rojo, traje de gala del atletismo, invento moderno de poliuretano y caucho, es el hijo bastardo del stádion helénico, aquella franja de tierra compacta donde los griegos trazaban sus carreras y escribían epopeyas con sus pies descalzos entre el polvo y el olivo; nosotros, entre líneas sintéticas que sangran carmesí, como si el tiempo hubiera convertido la arcilla en lava solidificada.