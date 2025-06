Sanjuana Martínez

Domingo 1º de junio de 2025, p. 10

La abogada Amarande Riojas Orozco dice que la violencia institucional del Poder Judicial que ha sufrido los últimos años le quema las entrañas y le recuerda todos los días la violación que sufrió hace ocho años, presuntamente por Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez-Mont.

Está convencida de que México es el paraíso de los violadores porque la impunidad judicial que los protege es una constante que lacera permanentemente a las víctimas. Las cifras señalan que 91 por ciento de estos delitos denunciados no llega a una vinculación a proceso ni a una sentencia.

Y remata: Cuando ya estas hundida en la violencia institucional, nada más te queda analizar cómo defenderte .

Historia de terror

La carpeta judicial de Amarande, 002/0847/2023-0, por el delito de violación equiparada, apenas se ha movido, pese a presentar elementos probatorios de diversa índole: He sufrido en mi proceso judicial todo tipo de situaciones turbias, corruptas e inadecuadas, debido al influyentismo de ambos violadores .

Todo comenzó en 2014, cuando entró a trabajar al bufete Nassar Nassar Abogados: Laboré durante seis meses. Me fui porque tenía conflictos por los criterios de mi jefa directa. No me sentía a gusto .

Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, Paulina Elizabeth Flores Martínez, una amiga y antigua compañera de ese despacho, la invitó a una comida en el hotel Camino Real. “Recuerdo que eran como las seis y media de la tarde y empecé a tomar unos tragos que trajo el mesero. A los pocos minutos fui perdiendo el conocimiento. No recuerdo casi nada. Sólo tengo flashbacks de ciertas escenas”.

Añade: Cuando vuelvo a recordar el sentido, por un momento estoy siendo violentada sexualmente por Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez-Mont, ambos abogados del despacho Nassar Nassar, en una habitación en el piso 12 del hotel Camino Real. Me drogaron, adulteraron la bebida .

En aquel momento intentó protegerse: Recuerdo que estaba siendo atacada sexualmente por ellos; traté de defenderme y recibí un golpe muy fuerte en la cara. Cuando vuelvo a abrir los ojos estoy acostada en la cama ya vestida, pero sabía que me habían quitado la ropa y me habían violado. Me sentía adolorida del cuerpo, sobre todo, con dolor en el cuello, brazos, la mandíbula y con una quemadura de cigarro entre mis senos .

Continúa: “No tenía mi bolsa ni mi celular. Seguía drogada, me arrastré hasta llegar a la puerta y bajé por un elevador. Estaba muy mal: gritaba, lloraba. Había personas que me vieron, era de madrugada. Me sigo preguntando por qué me hicieron eso. ¿Yo que les hice para que me hubieran agredido así?

No entendía lo que estaba pasando, estaba muy desorientada. Encontré mi bolsa y había una caja de condones y una pastilla. Llegué a mi casa toda rota. Mi mamá estaba en Guadalajara y una vez que regresó le conté, pero nunca le dije que había sido víctima de violencia sexual.

Luego, su amiga Paulina le contó que fue a tocar a la habitación porque vio cómo sus dos compañeros de trabajo se la llevaron a un cuarto del hotel: Afortunadamente, tengo una grabación de ella y ya la presenté a la fiscalía, porque ahora ella intenta cambiar su versión de los hechos .

Calvario institucional

Amarande explica que lo ocurrido le dejó un trauma difícil de asimilar y fue hasta mayo de 2021 cuando se animó a denunciar a sus agresores: No quería hacerlo porque tenía mucho miedo y estaba rota. Me decidí porque una amiga fue también víctima de violencia sexual. Cuando pregunté quiénes eran sus abogados supe que eran los violadores Gabriel y Javier. Me sentí culpable y me di cuenta de que por eso estaba tan deprimida y no podía avanzar, pues no me había atrevido a decir que fui víctima de violación .

A partir de entonces, pidió ayuda profesional y finalmente pudo contar su historia de terror a sus padres y a su pareja: Mi silencio estaba violentando a otras mujeres y provocando que estos abogados violentadores sexuales las representaran. Eso me dolió en lo más profundo, y por eso decidí denunciar .

Añade: Así empezó todo este calvario e infierno. He descubierto lo que es la violencia institucional. Este proceso ha sido horrible, espantoso .

Comenta que el Poder Judicial ha protegido en todo momento a sus agresores, uno de ellos hijo del panista ex secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón: Es increíble que a ellos les permitan el acceso a mi carpeta y a mí, que soy la víctima, no. Una ministerio público me pidió datos de prueba, y mientras eso hacía, estaba solicitando el no ejercicio de la acción penal. Al final renunció porque descubrimos todo .