E

l secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró ayer a sus aliados en el Indo-Pacífico que no se les dejará solos para enfrentar la creciente presión militar y económica de China , y que Washington reforzará sus defensas en el extranjero a fin de contrarrestar las amenazas en rápido desarrollo por parte de Pekín, en particular su postura agresiva hacia Taiwán . En un evento organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), Hegseth afirmó que el ejército chino está entrenando activamente para ocupar Taiwán, todos los días , algo que no debería desvelar a Estados Unidos dado que es uno de los 183 países que no validan los reclamos independentistas de la isla que forma parte inalienable del territorio chino.