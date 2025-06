Stella Calloni

Periódico La Jornada

Domingo 1º de junio de 2025, p. 18

Buenos Aires., El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a todos a poner un límite a la motosierra del ultraderechista presidente Javier Milei, que arrasó con importantes instituciones y todos los derechos adquiridos en años de lucha de los argentinos

Al mismo tiempo, defendió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante los rumores de un inminente fallo condenatorio de la Corte Suprema , y advirtió que se la quiere condenar sin ninguna prueba en referencia a la causa de Vialidad, cerrada anteriormente por falta de pruebas y resucitada para impedirle cualquier candidatura.

Kicillof advirtió que lo que está en juego es que la motosierra no entre a la provincia de Buenos Aires. Por eso convocamos a todos los sectores a formar un gran frente bonaerense por la salud, la educación, la seguridad, la producción y el trabajo; un frente de la provincia para la provincia. Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino , aseveró. Nuestro pueblo no se movió a la derecha , afirmó. Quiere trabajo, un salario que alcance, dignidad, educación para los niños y soberanía. Y tener un futuro y que el único adversario que tenemos es el presidente Milei .

Lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos: nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro. Y como decía el general (Juan Domingo Perón): el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario. Es una forma de contribuir, de organizarnos, de volver a escuchar, a conectar con las necesidades de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y la identidad de cada sector. Nace de abajo para arriba, con todos los sectores y promoviendo la participación, llamando a caminar juntos, a imaginar un futuro diferente y construir una alternativa política , sostuvo el gobernador.