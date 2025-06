El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, afirmó ayer que aún no es claro lo que Moscú planea para el encuentro en Turquía y que por ahora no parece muy serio .

Hasta el momento, no hay información clara sobre qué planean exactamente los rusos traer a Estambul. Nosotros no la tenemos, Turquía no la tiene, Estados Unidos tampoco ni tampoco otros socios. A estas alturas, la cosa no parece nada seria , lamentó el presidente ucranio en su mensaje vespertino diario.

El mandatario instó a Rusia a dejar de jugar con la diplomacia y se mostró confiado en que la parte estadunidense sea decisiva en el tema de las sanciones para contribuir a un mayor acercamiento a la paz .

El mensaje de Zelensky llega después de que el propio Erdogan afirmó este mismo sábado que su país trabaja para que tenga éxito el próximo encuentro en Estambul.

Por otra parte, un militar ruso de alto rango denunció que el Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ayudó a planear la incursión del ejército ucranio en la región rusa de Kursk durante más de seis meses. El teniente general precisó que los combatientes fueron entrenados en Inglaterra y otros países miembros de la alianza.

El Comité Militar de la OTAN preparaba la superoperación que debería ser ciento por ciento eficaz. Reunieron todos los recursos disponibles, todo tipo de equipo extranjero y entrenaron a combatientes. Llevaban más de medio año preparando esta operación , afirmó el teniente general Aptí Alaudínov, jefe adjunto de la dirección general político militar del Ministerio de Defensa de Rusia.

Alaudínov expresó su convicción de que Ucrania planeaba utilizar los territorios de la provincia de Kursk capturados durante su incursión armada para obtener ventaja en las negociaciones con Rusia.

El 6 de agosto de 2024, las tropas ucranias iniciaron una incursión armada en la provincia de Kursk, lo que provocó el desplazamiento de más de 100 mil civiles. La región fue recuperada por Moscú en abril.