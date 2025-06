▲ El secretario de la Defensa de EU, Pete Hegseth, aseguró a los aliados en el Indo-Pacífico que Estados Unidos no los dejará solos frente a la creciente presión militar y económica de Pekín . Foto Afp

Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 1º de junio de 2025, p. 17

Pekín. China advirtió a Washington que no debe jugar con fuego respecto a Taiwán, en reacción a un discurso del secretario de la Defensa estadunidense, Pete Hegseth, durante el foro sobre defensa llevado a cabo en Singapur. Hegseth aseguró a los aliados en el Indo-Pacífico que Estados Unidos no los dejará solos frente a la creciente presión militar y económica de Pekín e insistió en que deben contribuir más a su propia defensa. No vamos a endulzarlo: la amenaza que representa China es real. Y podría ser inminente . La embajada china en Singapur condenó el discurso del jefe del Pentágono y aseguró que estuvo impregnado de provocaciones e instigación .

Hegseth afirmó que China está preparando el uso potencial de la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder en Asia, una región que quiere dominar y controlar .

Añadió que Pekín está mejorando sus capacidades, entrenando a diario para invadir Taiwán.

La cancillería china aseguró en un comunicado que Taiwán es un asunto puramente interno de China y que ningún país está en condiciones de interferir. “Estados Unidos nunca debe imaginar que puede utilizar la cuestión de Taiwán como palanca contra China. Estados Unidos nunca debe jugar con fuego en esta cuestión. China insta a Estados Unidos a adherirse plenamente al principio de una sola China y dejar de apoyar y envalentonar a las fuerzas secesionistas proclives a la ‘independencia de Taiwan’”, agregó.