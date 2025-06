▲ El sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said (derecha) con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en la capital omaní Mascate. Foto Xinhua

Viena. Irán llevó a cabo actividades nucleares secretas con material no declarado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instancia de control nuclear de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con un informe confidencial del organismo, dirigido a los estados miembros, al cual tuvo acceso la agencia Reuters. Teherán rechazó el documento que calificó de político y desequilibrado , y advirtió que tomará medidas apropiadas .

En este contexto, Irán anunció que recibió elementos de una propuesta de Washington con miras a un posible acuerdo nuclear, tras cinco ciclos de negociaciones celebradas bajo mediación de Omán.

Con base en el exhaustivo informe del OIEA, solicitado en noviembre por la junta de gobernadores de 35 naciones que la integran, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania planean presentar un proyecto de resolución para que el colegiado declare que Irán viola sus obligaciones de no proliferación, por primera vez en casi 20 años y en momentos en que Teherán y Wa-shington sostienen conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Teherán lamentó la publicación de este reporte elaborado únicamente con fines políticos para presionar al OIEA, y se expresa la protesta por su contenido , manifestó en un comunicado la cancillería.

El documento excede las funciones del director general del organismo, Rafael Grossi, y contradice las normas que rigen las actividades de las organizaciones internacionales, en particular, el principio de imparcialidad , explicó.

La diplomacia iraní sostuvo: no hay lugar para las armas nucleares en la doctrina militar de Irán , al igual que no existen restricciones internacionales al desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos en el país persa, afirmó, al tiempo de negar la existencia en su territorio de instalaciones nucleares no declaradas.

El OIEA concluyó que tres lugares y otros posibles sitios relacionados forman parte de un programa nuclear estructurado no declarado llevado a cabo por Irán a principios de la década de 2000, y que algunas actividades utilizaban material nuclear no declarado .