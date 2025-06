Martín Arceo S.

Domingo 1º de junio de 2025, p. 6

Con una tremenda ovación el elenco de The Fantastic Four: First Steps (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), fue recibido a su salida al escenario de la Comic Con Experience México (Ccxpmx), que se realiza en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Los actores Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ralph Ineson se mostraron conmovidos por el recibimiento del público.

En su primeras declaraciones al llegar a la CDMX, el actor Pedro Pascal, que encarna a Mister Fantástico, mencionó: Es un orgullo increíble y es un placer estar acá. Esta será la primera vez que estamos presentando partes de la película con el público, y hacerlo en México es un orgullo muy grande para mí .

El actor además recalcó: “México es mi ciudad favorita –perdón a todas las ciudades del mundo–, pero ella te puede contar (señaló hacia Vanessa Kirby, La Mujer Invisible), cuando me dijeron que tengo que volver mañana para seguir rodando (nuevas escenas para Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), y pensar que tendría la semana libre para quedarme acá, y no ¡GRRR! Se me rompió el corazón. Les decía a todos, la Ciudad de México es mi favorita, y tengo muchos amigos aquí, me habría encantado, pero no. Quizás la próxima vez”.

El festival de cultura pop Ccxpmx ha causado expectativa a escala internacional. Aficionados al cine de todo el mundo esperaban las nuevas imágenes que se presentaron ayer del nuevo filme Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, de las series de televisión Gen V y Dexter: Resurreción, y Jurassic World: El renacer, cuya protagonista Scarlett Johansson acudió ayer al acto.

La página electrónica australiana Dark Horizons, especializada en noticias del espectáculo, dijo esperar que la productora cinematográfica Universal ofreciera en Ccxpmx, antes que en ningún lugar del planeta, el corto del filme de horror Five Nights at Freddy’s 2, mismo que llegaría a Internet probablemente hasta la próxima semana, o incluso después .

Por eso, el sitio recomendó a sus visitantes estar al pendiente, desde la madrugada del domingo, de los cortos que se mostrarían en Ccxpmx y a continuación estarían disponibles en redes.

Cómics y videojuegos nacionales

Junto con presentaciones de nuevos proyectos de cine y televisión, Ccxpmx ofrece diversión y arte para todo público: patrocinadores que van desde cadenas de pizzas hasta juegos de bloques para armar presentan actividades en las que se entregan regalos a los participantes, hay talleres para realizar disfraces inspirados en personajes de fantasía, y creadores de historietas mexicanos presentan sus nuevas obras.