Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 1º de junio de 2025, p. 13

La crisis operativa que vive la aduana del Puerto de Manzanillo ya ha causado pérdidas millonarias a la industria logística, al grado de que algunas empresas transportistas están al borde de la quiebra, señaló el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán.

Millas de contenedores y cargas se encuentran detenidos y con retrasos críticos; los patios se encuentran totalmente rebasados y las revisiones aduanales superan en muchos casos las 72 horas por unidad, sin condiciones mínimas de atención y salubridad para nuestros operadores , lamentó el dirigente empresarial a través de su cuenta en la red social X.

A mediados de mayo, las operaciones del puerto se vieron afectadas debido a que trabajadores se manifestaron para denunciar malas condiciones laborales, despidos injustificados con la llegada de Rodolfo Torres Chávez como titular de la aduana. También solicitaron la contratación de más personal y la ampliación de los horarios de la aduana.

Si bien las actividades aduanales se reanudaron, los retrasos originados a raíz de las protestas han continuado hasta este sábado.

La firma logística SSA Marine México reconoció en un comunicado que la situación en la aduana del Puerto de Manzanillo continúa sin mejoras significativas , pues la reanudación de actividades ha sido parcial y con personal insuficiente .

“Esta situación afecta principalmente la zona de reconocimientos aduaneros, la cual presenta un retraso de uno a dos días en las revisiones. En su caso, apuntó que las últimas dos semanas 45 por ciento de los contenedores de importación no han podido ser entregados, 32 por ciento de los contenedores de exportación no han podido ser recibidos y embarcados y 40 por ciento de los contenedores vacíos programados no han podido ser recibidos y embarcados.