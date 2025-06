De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 1º de junio de 2025, p. a11

La neolonesa María Fernanda García se convirtió en la sorpresa de la jornada en el selectivo nacional de clavados rumbo al Mundial de Singapur.

Con un discreto palmarés y 19 años de edad, la deportista obtuvo su pase a la justa del orbe en una competencia en la que también lograron su boleto Emilio Treviño y los olímpicos Aranza Vázquez y Randal Willars.

Me ayudó la seguridad con la que ejecuté mis saltos; me concentré en la competencia sin mirar a las demás y al final se consiguió la meta. Estoy muy contenta por tener la oportunidad de representar a mi país , dijo la joven clavadista.

García ocupó el primer sitio en la prueba de trampolín de tres metros con una puntuación de 311.20; le siguió Vázquez con 311 y en tercer lugar se ubicó la adolescente Mía Cueva con 298.40. Sólo las dos primeras lograron su pasaporte.

Aunque su nombre no es muy conocido, García suma más de cinco años de seleccionada nacional. Entre sus resultados más importan-tes destaca el quinto lugar conseguido en la modalidad de sincronizados en el Mundial Juvenil de 2024.

En la prueba de plataforma varonil, el seleccionado olímpico Randal Willars (482.70) y Emilio Treviño, de Nuevo León (446.10), consiguieron su pase a la justa del orbe que se llevará a cabo a finales de julio.

Los saltarines dominaron de principio a fin la prueba realizada en la alberca del CNAR. Willars, incluso, ejecutó su clavado de 4.1 grado de dificultad, que recibió calificaciones de siete.

Me sentí bien, con bastante adrenalina y fuerza. En esta alberca me siento ligero y generalmente me cuestan más trabajo mis clavados, pero se logró la meta. Lo que sigue es entrenar, porque aspiro a ganar una medalla en el Mundial de Singapur, no sólo en lo indi-vidual, sino también en sincronizados , señaló Willars.

Los clavadistas se unen a Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo, Kevin Berlín y Osmar Olvera, quienes se clasificaron al Mundial en la jornada anterior.