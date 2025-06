Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 1º de junio de 2025, p. a10

Cruz Azul termina la tempora-da con el partido más importan-te de un proyecto que inició hace dos años, primero con el argentino Martín Anselmi y ahora bajo la dirección técnica del uruguayo Vicente Sánchez, quien concluye en la final de la Copa de Campeones de Concacaf su ciclo en el cargo. Trato de no pensar en situaciones que no dependen de mí. Es el último partido, luego veremos qué pasa , afirma el ex jugador del Toluca sobre el futuro que depara la definición del certamen ante el Vancouver Whitecaps, sublíder en la Major League Soccer estadunidense y ganador de las series en las que enfrentó a Pumas y Monterrey.

Autoridades de Concacaf cubrieron ayer con carteles y banners los escudos alusivos al club Universidad Nacional, situación prohibida en el acuerdo que directivos de La Máquina establecieron con la máxima casa de estudios, pero que fue realizada por protocolo de la confederación. Las banderas azul y oro que habitualmente rodean las instalaciones del recinto, con más de 40 mil localidades vendidas en taquillas, también fueron retiradas. Este fue el primer estadio en mi vida , recuerda el mediocampista Erik Lira, formado en la cante-ra puma. Tenemos una oportunidad enorme de hacer historia en este equipo .

La corona regional adquiere mayor relevancia en el plantel de La Máquina cuando el América aparece en la conversación. Además del pase a la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes de 2029, ganar el partido también implica llegar a la cima de los máximos ganadores en la historia de la competencia con la misma cantidad de éxitos que las Águilas (7). Me ha tocado estar en situaciones complicadas. He recibido toda clase de críticas, las cuales comparto, pero sueño con ser campeón con esta camiseta. Este es un proyecto muy importante, pero en el futbol, si no se ganan títulos, no sirve de nada , acepta el argentino Rodolfo Rotondi.