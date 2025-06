Amanda Lalena Escalante

Los homenajes

Los primeros homenajes que le hicieron a mi padre se realizaron sobre el edificio colapsado. Un año después del terremoto, los escombros seguían intactos y tuvimos que escalar sobre el sándwich de ocho pisos para llegar a la cima del derrumbe. Mi mamá puso un altar con una foto, veladoras y flores.

Al caer el Sol llegaron sus amigos, Paco Acevedo, Fausto Arrellín y decenas de seguidores con guitarras acústicas. Tocaron todo el repertorio de mi padre. Cuando llegó la noche, prendieron una fogata y se sentaron alrededor, compartieron botellas de mezcal y caguamas. Un grafitero hizo una pinta de mi padre. No faltó quien se cayera entre los escombros y se descalabrara, pero se levantaba, y lleno de sangre seguía bailando.

Eran felices sobre aquel cementerio, en el museo de la pérdida, la pérdida del hogar, la pérdida de la vida y de la conciencia. Cantaban una y otra vez: No tengo tiempo de cambiar mi vida .

Esa noche del 19 de septiembre de 1986, a mis siete años, logré dormir entre canciones, acurrucada junto a la fogata, tapada con las chamarras que me ponían encima. Me dormí sobre el techo que le quitó la vida a mi padre, entre muebles rotos, bloques de cemento, piedras y varillas. Sobre miles de lágrimas, sobre el último suspiro de decenas de personas. Me quedé dormida, profundamente dormida, rodeada de fantasmas y de ángeles.

Fotos del abandono

Como si estuviera en la orilla del mar, algunos recuerdos llegan como olas, olas grandes y oscuras. Recuerdo alfombras sucias, asfaltos y mosaicos donde clavaba la mirada. Recuerdo cómo mi llanto emborronaba los pisos. Lloraba hasta dormirme en el suelo, detrás de una puerta cerrada por mi madre. Tenía la maldita costumbre de dejarme en casas de extraños. Una noche, una semana, un mes.

No sé cuánto tiempo pasaba, era eterno. En ocasiones me dejaba con gente mala y es ahí donde recuerdo el piso. Una vez me dejó días con una pareja que peleaba, se drogaba y cogía. La alfombra de ese piso era roja. En otra ocasión me llevó a Jalapa con un tío. La casa era hermosa, tenía plantas y pasillos grandes y, sin más, mi mamá se fue, me dejó ahí muchos días, lloré aterrada abrazando su foto y aferrándome a una de sus pulseras de latón.

Aunque siempre volvió por mí, esos abandonos temporales me causaron una tremenda inseguridad. Ahora, cuando alguien que amo cierra la puerta, cuando alguien se va de mí, se va de mi vida, todos esos pisos, puertas y alfombras se atoran en mi garganta. No puedo respirar y me quiero morir.

La tristeza es salada y tibia como el mar, ese mar sale de mis ojos. Las lágrimas saben a esa ola, llevo adentro de mí infinitas olas que no se calman. Los atardeceres también nacen ahí.

***

La noche más oscura

Mi hermano aprendió a caminar a los dos años y siempre se escapaba a gran velocidad. Era como un maldito correcaminos, todo el tiempo se me perdía, lo cual era muy agobiante para mí, ya que pasaba la mayor parte del tiempo corriendo detrás de él. Mientras tanto, mi mamá aprovechaba para escapar también, confiando en que yo siempre la encontraría.

Esa noche yo tenía 10 años. Esa noche, esa horrible noche, esa noche es el filo de una navaja que aún siento en la yugular. Esa noche se me sigue apareciendo como un manto que cae sobre las noches del presente. La tristeza la invoca y retorna para decirme que no valemos nada, que Dios no existe.

Fue un sábado del Chopo. Todo lo malo siempre ocurría los sábados del Chopo. Esos días mi mamá se transformaba. El alcohol le daba una extraña fuerza, un poder destructor que daba la impresión de que era capaz de romper una pared y levantar un auto de proponérselo. De un momento a otro, esa energía se le salía del cuerpo, se apagaba y la arrojaba al piso, quedando desposeída, incapaz de caminar o articular una palabra. Aquel día, cuando la oscuridad se adueñó del cielo, también quiso nuestra alma y supimos que era la maldad, y la maldad adora la noche.

Por ir detrás de mi hermano perdí a mi madre de vista, y para cuando encontré a Luis, mi madre no estaba. Habían levantado los puestos del tianguis y las cervecerías estaban cerradas. Fueron horas horribles. Mi hermano y yo llorábamos y gritábamos el nombre de mi mamá… Mireya… Mireya.