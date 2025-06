Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 1º de junio de 2025, p. 23

El fundador del Multiforo Cultural Alicia, Ignacio Pineda, consideró que el desalojo ejecutado por policías de la alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército para cancelar el concierto de Fermín Muguruza fue un montaje para provocar .

El gestor cultural exigió que se esclarezcan los hechos, al señalar que “la policía llegó con Televisa, El Sol, La Prensa y representantes de estaciones de radio, que tras el suceso fueron a pedir mi opinión, a lo que respondí que no entendía... Querían provocar, querían nota alarmista de que había peleas con la policía; deseaban caos”.

Argumentó que la orden no vino del Gobierno de la Ciudad, deseaban el amarillismo, que vieran que el gobierno no permite conciertos ni actos culturales. Este domingo hay elecciones y quizá puede ser una provocación política para que la gente no vote .

Al respecto, narró que no dejaron documentos ni nada. Todo estaba pensado. Como había público zapatista medio punky pensaron que habría bronca .

Destacó que el documento que le pidió quien dirigió el operativo era para que de todos los eventos avisemos cuántos van asistir. No puedes hacer un oficio de todo lo que presentas como pláticas, talleres, conversatorios y conciertos y no sabemos cuántos van a llegar .