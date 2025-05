S

e han ido acumulando un conjunto de situaciones inquietantes para México desde la llegada de Donald Trump a su segundo periodo presidencial. Son hechos que, en conjunto, apuntarían a que Estados Unidos utiliza el fentanilo, la migración y los aranceles como punta de lanza para continuar creando un ambiente tenso y de incertidumbre que genere la idea de una necesaria intervención en el país, lo cual es alentado con fanfarrias por la derecha y ultraderecha mexicanas, lamentablemente, en apoyo al vecino país.

Estados Unidos da un trato infame a los migrantes mexicanos, sean documentados o indocumentados. Muchos de ellos llevan años allá y tienen hijos nacidos ahí, y por tanto son estadunidenses. Pero ahora se pretende aprobar una ley que quite la nacionalidad por nacimiento. Increíble. La estrategia de Estados Unidos ha sido mantenerlos en el limbo jurídico para, cuando les convenga, romperles la vida, deportándolos con discursos racistas y xenófobos. Para colmo de la ilegalidad, se pretende aplicar un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas, lo que quiere decir, que se les aplicará una doble tributación, porque éstas son parte del salario del trabajador, al cual ya se le han descontado impuestos locales, federales y para la educación. El impuesto debe ser cero.

En relación con el fentanilo, México juega su parte; sin embargo, las acciones en contra de Estados Unidos, a pesar de que hay narcos gringos, como ha documentado el periodista Jesús Esquivel, son prácticamente nulas. O sea que la lucha es muy desigual entre un país y otro, pero la presión no cesa. Estados Unidos envía drones y buques destructores en aguas cercanas a los litorales mexicanos; también asalta los medios de comunicación con anuncios deleznables hacia los migrantes. Aparecen listas negras de supuestos funcionarios del gobierno que están en la mira de la justicia de ese país, sin ninguna prueba.