Tercero: más allá de la consecuencia electoral inmediata, la perpetuación de semejante brecha entre las preferencias de hombres y mujeres, nunca tan acentuada, plantea problemas sociales de un calado tan profundo como la grieta que separa las opciones políticas de ambos grupos. Es la siempre manoseada y nunca alcanzada cohesión social la que se resquebraja.

Los autores no entran en las causas de este embrujo juvenil masculino por la extrema derecha, pero no es difícil intuir que lo que nos dice el informe de Equality Trust tiene algo que ver. No lo explica todo, porque no hay fenómenos complejos provocados por una sola causa, pero no poder acceder a un crédito para comprar una vivienda, no poder emanciparte porque los alquileres se han convertido en un casino lleno de buitres, saber que te va a costar encontrar un trabajo estable... en definitiva, intuir que vas a vivir peor que tus padres no ayuda a estrechar compromisos con el sistema que está permitiendo que, mientras tanto, un grupo de privilegiados acumule más y más dinero sin aportar nada a la sociedad. Es un sistema gripado.

Hay más razones, por supuesto. Para entender porqué el fenómeno es muchísimo más acusado entre los hombres, es necesario hablar de los avances feministas de los años recientes en el terreno cultural, pero también en el material. Ellos estudian menos y acceden a peores puestos. Ellos van a vivir peor que sus padres. Ellas, quizá, mejor que sus madres.

Sin embargo, hay diferencia sustancial entre las causas. Hay algunas que como remedio sólo tienen el ajo y el agua, es decir, la resignación y la aceptación. La pérdida parcial de privilegios por parte de los hombres significa una ganancia colectiva si lo que se quiere es una sociedad más igualitaria. Hay otras causas, por contra, que ofrecen un espléndido margen de actuación. Poner coto a la desigualdad y repartir la riqueza es, al día de hoy, la forma más efectiva de luchar contra el poder de seducción de la extrema derecha entre los hombres jóvenes.