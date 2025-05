Laura Poy Solano y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. 6

A más de dos semanas de iniciada su jornada de lucha, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que no nos vamos a ir con las manos vacías , tras señalar que la propuesta presentada por el gobierno federal para responder a su demanda de abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 2007, es insuficiente, insatisfactoria y demagógica .

En conferencia de prensa, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, aseguró que si fracasa la elección del Poder Judicial este domingo no será responsabilidad de la CNTE. No estamos llamando a votar o no votar. No somos corporativos. Cada uno de nuestros compañeros tiene una decisión y la va a ejercer en uno u otro sentido .

Tras dos marchas simultáneas como parte de su 16 jornada de movilización en la capital del país, señalaron: presidenta Sheinbaum, no se equivoque. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Sabemos que les preocupa la elección de este domingo, pero el fracaso no será por la CNTE. Será por la incapacidad de convencer a los ciudadanos de que es una elección necesaria .