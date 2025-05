Fabiola Martínez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. 5

Felipe de la Mata, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió a los ciudadanos no hacer caso a los grupos antisufragistas , aquellos que llaman a no votar en la elección judicial de este domingo.

“Si la ciudadanía no elije a las personas juzgadoras, ¿quién lo hará? No votar no contribuye en nada a la democracia (…) Al contrario, el abstencionismo abre paso al control a las minorías organizadas”, dijo.

Al dictar la conferencia La reforma judicial en México, De la Mata advirtió la existencia de una campaña contra el voto, encabezada por la clase política opositora, académicos que simpatizan con aquellos y por integrantes del Poder Judicial que se sienten afectados.

También participan en esa campaña algunos ex consejeros electorales, grupos autodenominados libertarios y distintos opinadores que buscan el fracaso de esta elección, sostuvo.

El magistrado señaló que este tipo de estrategias no son nuevas en México; así ocurrió en 2009, con grupos que pedían anular el sufragio; también hubo llamados a no ir a las urnas en la consulta popular de 2021 y en la de revocación de mandato, en 2022.