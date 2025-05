Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. 5

¿Ya listos para el domingo? , preguntó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en el arranque de su habitual conferencia matutina. Sí se puede hablar de que la gente participe: ¡A votar todos! en los primeros comicios para elegir jueces, ministros y magistrados, manifestó en medio de la veda.

“Estoy segura de que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección del Poder Judicial; va a ser un proceso pacífico y un gran día para México… Que todo el pueblo participe”, pidió, y rechazó que se utilicen estructuras gubernamentales o recursos públicos para la elección.

Señaló que su debate es con aquellos que llaman a no votar, porque dicen que México no es democrático. Lorenzo Córdova, todos los Aguilar Camín dicen que llegó un gobierno autoritario. En eso sí no estamos de acuerdo; es el mismo argumento que dio (el ex presidente) Ernesto Zedillo , criticó. Nosotros llamamos a participar, es la mejor forma de transformar un país de muchas maneras. Respetamos a quienes llaman a no votar, pero sus argumentos son muy débiles, no tienen sustento .

Afirmó que va a ser una elección muy buena, libre e histórica. ¿Por qué el Poder Judicial no puede elegirse? Sobre todo con su historia reciente, que demostró corruptela y su vínculo con intereses creados, que incluso evitan que haya resoluciones para que personas paguen impuestos, o que decidieron, fuera de la Constitución, bloquear leyes legislando, cuando ese es un papel del Poder Legislativo .

Preguntó a representantes de medios de comunicación y a youtuberos presentes: ¿quién va a votar? Estos últimos fueron los únicos que levantaron la mano.