Jessica Xantomila y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 31 de mayo de 2025, p. 4

Más allá de discursos agresivos , el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo lo que le toca hacer para cumplir con el mandato constitucional de organizar la elección judicial, señaló la consejera presidenta Guadalupe Taddei. A su vez, la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, afirmó que también esta máxima instancia actuó con firmeza, imparcialidad y estricto apego al mandato de nuestra Carta Magna .

Frente a la polémica por la difusión de acordeones para indicar el sentido del voto de los electores, Taddei subrayó que los ciudadanos pueden asistir a votar con su propio escrito, por la cantidad de números a marcar. Yo iré acompañada de mis propias notas, como puede hacerlo cualquier ciudadano antes de entrar a la casilla , admitió.

De igual forma, Soto destacó que son antidemocráticos los llamados a no votar. Explicó que negarse a acudir a las casillas es un derecho que cada quien puede ejercer o no, es una decisión unipersonal , pero hacer una campaña para ello no es apegado a los estándares democráticos ni a la integridad electoral .

En un foro informativo para visitantes extranjeros que seguirán el proceso electoral, 375 de 40 países, Taddei destacó la participación de observadores electorales. En otros procesos, dijo, el nivel más elevado fue en la elección presidencial de 1994, y hoy se tuvieron 316 mil solicitudes.

Admitió que eso generó en la narrativa pública sospechas por saber de dónde venían los interesados. Sin embargo, expresó su satisfacción por el trabajo que se hizo para llegar a estos resultados en los 32 estados, el equipo de comunicación de oficinas centrales y cada una de las consejerías.